Samsung скасувала презентацію нового смартфона
Південнокорейська компанія Samsung скасувала презентацію нового флагманського смартфона Samsung Galaxy S21 FE.
Про це повідомляють GizmoChina та GSM Arena.
Захід був запланований на середину жовтня, проте у компанії вирішили скасувати проведення цього івенту.
За даними ЗМІ, першою причиною може бути та, що попередній смартфон Galaxy Z Flip 3 вартістю 999 доларів, який був представлений ще у серпні, має гарні показники продажів.
Ймовірною другою причиною скасування представлення Galaxy S21 FE є нинішня криза з мікросхем у світі.
Смартфон Galaxy Z Flip3 вже продається із процесором Snapdragon 888 – таким самим, який очікувався і в новому Galaxy S21 FE.
Поки що невідомо, чи компанія взагалі планує у майбутньому представити Samsung Galaxy S21 FE.
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