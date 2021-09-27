Samsung скасувала презентацію нового смартфона

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Південнокорейська компанія Samsung скасувала презентацію нового флагманського смартфона Samsung Galaxy S21 FE.

Про це повідомляють GizmoChina та GSM Arena.

Захід був запланований на середину жовтня, проте у компанії вирішили скасувати проведення цього івенту.

За даними ЗМІ, першою причиною може бути та, що попередній смартфон Galaxy Z Flip 3 вартістю 999 доларів, який був представлений ще у серпні, має гарні показники продажів.

Ймовірною другою причиною скасування представлення Galaxy S21 FE є нинішня криза з мікросхем у світі.

Смартфон Galaxy Z Flip3 вже продається із процесором Snapdragon 888 – таким самим, який очікувався і в новому Galaxy S21 FE.

Поки що невідомо, чи компанія взагалі планує у майбутньому представити Samsung Galaxy S21 FE.

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