Угорщина підписала нову угоду з "Газпромом" попри критику України

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Угорщина у понеділок підписала новий довгостроковий договір про постачання газу з Росією, який жорстко розкритикувала Україна, скасувавши заплановану зустріч міжурядової комісії в Будапешті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Угоду в Будапешті підписали заступник генерального директора "Газпром експорту" Дмитро Аверкін і головний виконавчий директор угорської енергокомпанії MVM Group Дьордь Ковор.

Угода з "Газпромом" розрахована на 15 років, з можливістю змінити закуплені обсяги через 10 років.

Згідно з угодою, "Газпром" буде щорічно відвантажувати Угорщині 4,5 мільярда кубометрів природного газу двома маршрутами: 3,5 мільярда кубометрів через Сербію та 1 мільярд кубометрів через Австрію.

Через плани підписання угоди МЗС України заявило 27 вересня, що ініціювало перенесення засідання міжурядової українсько-угорськоїкомісії з питань економічного співробітництва, яке мало відбутись днями в Будапешті.

В МЗС наполягають, що Угорщині вигідніше отримувати газ транзитом через розгалужену газотранспортну систему України, яка дозволяє найкоротшим шляхом безперебійно постачати газ до країн Європи.

Українська сторона також звернеться до Європейської комісії щодо надання оцінки відповідності нової угорсько-російської газової угоди європейському законодавству в галузі енергетики, додали в МЗС.