У "Приват24" стався збій: були проблеми з авторизацією і входом

фото: приватбанк

Клієнти "Приват24" у зв'язку із технічними збоями не могли увійти та авторизуватися у додатку - згодом у банку заявили, що технічний збій ліквідували.

Про це повідомив у Facebook прес-секретар Приватбанку Олег Серга.

Зокрема, при спробі входу у "Приват24" з'являлось повідомлення "Проводяться регламентні роботи".

скріншот з додатку

"На жаль, зараз деякі з наших клієнтів стикаються з тимчасовими технічними збоями при авторизації та вході у Приват24. Наші фахівці говорять, що проблему найближчим часом буде ліквідовано.

Просимо вибачення у клієнтів за незручності, пов‘язані з ситуацією", - написав Серга.

Згодом речник Приватбанку додав, що тимчасовий технічний збій з авторизацією та входом у "Приват24" ліквідовано.

Економічна правда