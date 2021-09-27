Всі розділи
Укр / Рус

Комісія перегляне рішення про спецмита на імпорт проводів

Понеділок, 27 вересня 2021, 11:20
 
Unsplash

Міжвідомча комісія із міжнародної торгівлі 23 вересня почала перегляд свого рішення від 23 квітня щодо введення 23,5% спецмита на імпортну провідникову продукцію, яке має набути чинності в середині жовтня.

Ініціатором перегляду стало Мінцифри, передає "Інтерфакс-Україна" з посиланням на повідомлення МКМТ в газеті "Урядовий кур'єр".

Проведення перегляду доручили Мінекономіки.

"Інформація, що подається Мінекономіки, має базуватися на фактах, а не на голослівних твердженнях чи припущеннях", - йдеться в оголошенні, згідно з яким коментарі та інформація в рамках перегляду приймаються до 30 вересня цього року.

Зазначається, що Комісія лише 14 вересня опублікувала в "Урядовому кур'єрі" рішення від 23 квітня про застосування терміном на 3 роки мита на імпорт проводів незалежно від країни походження: у перший рік дії - 23,5%, у другій - 22,3% і в третій - 21,2%.

Рішення набуває чинності через 30 днів після публікації.

У той же час проти введення мит виступила Американська торговельна палата в Україні (AmCham) і оператори зв'язку.

Розслідування щодо імпорту провідникової продукції було порушено 28 липня 2020 року за ініціативи заводів "Одескабель" та "Південкабель" (сумарно виробляють понад 50% цієї продукції в Україні).

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Мінцифри

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Пенсії та субсидії можна буде оформити через Дію 22 вересня 2021, 16:53
"Пілот": співробітникам Мінцифри можуть виплатити зарплати в е-гривні до кінця року 21 вересня 2021, 16:00
Мінцифри хоче залучити Apple до перепису населення 20 вересня 2021, 16:26
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!