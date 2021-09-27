Комісія перегляне рішення про спецмита на імпорт проводів

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Міжвідомча комісія із міжнародної торгівлі 23 вересня почала перегляд свого рішення від 23 квітня щодо введення 23,5% спецмита на імпортну провідникову продукцію, яке має набути чинності в середині жовтня.

Ініціатором перегляду стало Мінцифри, передає "Інтерфакс-Україна" з посиланням на повідомлення МКМТ в газеті "Урядовий кур'єр".

Проведення перегляду доручили Мінекономіки.

"Інформація, що подається Мінекономіки, має базуватися на фактах, а не на голослівних твердженнях чи припущеннях", - йдеться в оголошенні, згідно з яким коментарі та інформація в рамках перегляду приймаються до 30 вересня цього року.

Зазначається, що Комісія лише 14 вересня опублікувала в "Урядовому кур'єрі" рішення від 23 квітня про застосування терміном на 3 роки мита на імпорт проводів незалежно від країни походження: у перший рік дії - 23,5%, у другій - 22,3% і в третій - 21,2%.

Рішення набуває чинності через 30 днів після публікації.

У той же час проти введення мит виступила Американська торговельна палата в Україні (AmCham) і оператори зв'язку.

Розслідування щодо імпорту провідникової продукції було порушено 28 липня 2020 року за ініціативи заводів "Одескабель" та "Південкабель" (сумарно виробляють понад 50% цієї продукції в Україні).