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Круглий стіл: "Податкова амністія: як пройти, не спіткнувшись" 29 вересня

Понеділок, 27 вересня 2021, 09:30
 
фото: нбу

Добровільне декларування доходів триватиме рік. Хто та що повинен задекларувати, як це зробити, та які ризики для громадян несе в собі добровільне розкриття інформації про власні статки?

Протягом одного року, до 1 вересня 2022 року, українці матимуть змогу відкрито заявити державі про свої реальні статки, зокрема про ті, з яких ніколи раніше не сплачувалися податки.

Формат: круглий стіл з відео трансляцією

Дата і час проведення: 29 вересня, 10:00-12:00

Місце проведення: CEO Club, Бутишів провулок, 23

МодераторДмитро Боярчук, виконавчий директор "CASE Україна"

Спікери

  • Данило Гетманцев, Голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики
  • Світлана Воробей, заступник міністра фінансів
  • Олексій Шабан, заступник голови Національного банку
  • Владислав Воінов, начальник відділу з питань одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб Департаменту податкового адміністрування Державної податкової служби
  • Тетяна Мігас, перший заступник начальника Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень
  • Єгор Синицин, Керівник практики оподаткування та трансфертного ціноутворення, EBS
  • Ілля Свердлов, партнер податкової практики Kinstellar
  • Представники банків 

Питання, які будемо обговорювати:

  • Кого стосується амністія та що декларувати?
  • Чому люди мають бути зацікавлені легалізувати свої доходи та якою буде відповідальність, якщо цього не зробити?
  • Чи держава врегулювала всі питання для безболісного проходження цієї процедури?
  • Які підводні камені очікують на тих, хто наважиться на легалізацію?

Представники ЗМІ можуть акредитуватися на захід за посиланням.

Якщо вам цікава тема податкової амністії і ви б хотіли долучитись до події, зареєструватися на захід можна за цим лінком.

Організатор круглого столу: "Економічна правда". 

ЕП раніше детально розповідала про зміни: Податкова амністія стартувала з 1 вересня: кого це стосується, які є ризики для декларантів та питання без відповідей

Слідкувати за трансляцією події можна буде на сайті ЕП. Посилання на трансляцію ви знайдете у цій новині напередодні заходу.

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Економічна правда
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