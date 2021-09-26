У MEGOGO сталися збої під час трансляції боксу. Там вибачились і пояснили причину

Megogo

MEGOGO вибачився перед глядачами, у яких через технічні збої виникли труднощі під час перегляду бою Олександра Усика проти Ентоні Джошуа.

Про це йдеться у фейсбук повідомленні компанії.

За даними MEGOGO, більшість глядачів безперешкодно й в найкращій якості змогли приєднатися до перегляду бою.

"Та, на жаль, на одному із наших дата-центрів відбувся збій, через що в частини наших глядачів виникли складнощі із приєднанням до трансляції. Стабілізувати ситуацію все ж вдалось, та це потребувало набагато більше часу, ніж ми розраховували. Наразі ми досліджуємо точні причини", - йдеться у повідомленні.

Там також пообіцяли повернути кошти всім користувачам, які мали проблеми із переглядом.