У MEGOGO сталися збої під час трансляції боксу. Там вибачились і пояснили причину
MEGOGO вибачився перед глядачами, у яких через технічні збої виникли труднощі під час перегляду бою Олександра Усика проти Ентоні Джошуа.
Про це йдеться у фейсбук повідомленні компанії.
За даними MEGOGO, більшість глядачів безперешкодно й в найкращій якості змогли приєднатися до перегляду бою.
"Та, на жаль, на одному із наших дата-центрів відбувся збій, через що в частини наших глядачів виникли складнощі із приєднанням до трансляції. Стабілізувати ситуацію все ж вдалось, та це потребувало набагато більше часу, ніж ми розраховували. Наразі ми досліджуємо точні причини", - йдеться у повідомленні.
Там також пообіцяли повернути кошти всім користувачам, які мали проблеми із переглядом.
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