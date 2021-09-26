Шмигаль про "цифровий безвіз": за інформацією експертів, можемо отримати до 3,5 мільярдів доларів у товарах
Прем'єр міністр Денис Шмигаль заявив, що за інформацією експертів, якщо ми повністю інтегруємося і будемо використовувати інструменти цифрового ринку з ЄС, ми можемо отримати від 2,5 до 3,5 млрд доларів у товарах, і до півмільярда вигод у послугах.
Про це він написав у фейсбуці.
"Ми активно рухаємося до "цифрового безвізу" з Євросоюзом. Затвердили 4 законопроєкти про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги, мета яких — приєднання України до Єдиного цифрового ринку ЄС", - заявив прем'єр .
За його словами, на практиці — це відсутність бар'єрів для електронної торгівлі між Україною та Європою або можливість використовувати електронний цифровий підпис у зовнішньоекономічній діяльності.
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