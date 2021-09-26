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Новий український лоукостер анонсував перший рейс

Неділя, 26 вересня 2021, 14:05
 

Новий український лоукостер Bees Airline анонсував, що з 14 жовтня відкривається регулярне авіасполучення між Києвом і Одесою. 

Про це йдеться на фейсбуці авіакомпанії

Також у авіаперевізника розкрили деякі питання маршруту: виліт з Києва - аеропорт "Київ" (Жуляни) їм. Сікорського, квитки будуть коштувати 640 грн, авіарейси будуть відбуватись 5 раз на тиждень.

Нагадуємо:

Новий український лоукостер Bees Airline отримав від Державіаслужби дозволи на виконання рейсів за 16 чартерними та 13 регулярними маршрутами.

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авіа

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