Новий український лоукостер анонсував перший рейс

Новий український лоукостер Bees Airline анонсував, що з 14 жовтня відкривається регулярне авіасполучення між Києвом і Одесою.

Про це йдеться на фейсбуці авіакомпанії

Також у авіаперевізника розкрили деякі питання маршруту: виліт з Києва - аеропорт "Київ" (Жуляни) їм. Сікорського, квитки будуть коштувати 640 грн, авіарейси будуть відбуватись 5 раз на тиждень.

Нагадуємо:

Новий український лоукостер Bees Airline отримав від Державіаслужби дозволи на виконання рейсів за 16 чартерними та 13 регулярними маршрутами.