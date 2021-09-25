За тиждень бензин подешевшав, а дизпаливо подорожчало

За тиждень (17-24 вересня) середня ціна по країні бензину А-92 знизилася на 18 коп./л і склала 29,14 грн/л, бензин А-95 подешевшав на 44 коп./л - до 30,01 грн /л, а дизельне паливо подорожчало на 3 коп./л, до 28,49 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", передає enkorr.

На WOG і ОККО бензини марки А-95 і А-92 подешевшали на 44 коп./л і 50 коп./л, до 31,17 грн/л і 30,49 грн/л відповідно. При цьому дизельне паливо в цих мережах подорожчало на 27 коп./л, до 29,59 грн/л.

SOCAR знизила вартість бензинів на 30-44 коп./л, а KLO - на 20-70 коп./л.

На Shell бензин марки А-92 подешевшав на 40 коп./л, до 30,49 грн/л, А-95 - на 44 коп./л, до 31,17 грн/л, а дизельне паливо подорожчало на 27 коп./л, до 29,59 грн/л.

Такі мережі як "БРСМ-Нафта", "Паралель", UPG, Chipo, "Автотранс", "Рур груп", Motto і ін. Також відкоригували свої ціни.

Нагадуємо:

Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизпалива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку. Розрахункова ціна для бензину знижена до 26,17 грн л, для дизпалива підвищена до 21,69 грн/л.

Таким чином, з урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 31,17 грн/л, на "звичайне" дизпаливо - 29,59 грн/л.