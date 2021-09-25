В ніч 25 та 26 вересня деякі операції у "Приват24 для бізнесу" можуть бути недоступними
Субота, 25 вересня 2021, 10:00
У нічний час 25 та 26 вересня деякі операції у "Приват24 для бізнес" можуть бути коростроково недоступними.
Про це повідомляє прес-секретар Приватбанку у фейсбук.
"Шановні бізнес клієнти банку та підприємці! На вихідні вночі ПриватБанк проводить технічні роботи з модернізації онлайн банку "Приват24 для бізнесу",- написав він.
Він попросив враховувати час технічних робіт, при плануванні бізнес платежів вночі.
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