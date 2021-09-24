Круглий стіл: "Податкова амністія: як пройти, не спіткнувшись" 29 вересня
Добровільне декларування доходів триватиме рік. Хто та що повинен задекларувати, як це зробити, та які ризики для громадян несе в собі добровільне розкриття інформації про власні статки?
Протягом одного року, до 1 вересня 2022 року, українці матимуть змогу відкрито заявити державі про свої реальні статки, зокрема про ті, з яких ніколи раніше не сплачувалися податки.
Формат: круглий стіл з відео трансляцією
Дата і час проведення: 29 вересня, 10:00-12:00
Місце проведення: CEO Club, Бутишів провулок, 23
Модератор: Дмитро Боярчук, виконавчий директор "CASE Україна"
Спікери:
- Данило Гетманцев, Голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики
- Світлана Воробей, заступник міністра фінансів
- Олексій Шабан, заступник голови Національного банку
- Тетяна Мігас, перший заступник начальника Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень
- Єгор Синицин, Керівник практики оподаткування та трансфертного ціноутворення, EBS
- Ілля Свердлов, партнер податкової практики Kinstellar
- Представники банків
Питання, які будемо обговорювати:
- Кого стосується амністія та що декларувати?
- Чому люди мають бути зацікавлені легалізувати свої доходи та якою буде відповідальність, якщо цього не зробити?
- Чи держава врегулювала всі питання для безболісного проходження цієї процедури?
- Які підводні камені очікують на тих, хто наважиться на легалізацію?
Представники ЗМІ можуть акредитуватися на захід за посиланням.
Якщо вам цікава тема податкової амністії і ви б хотіли долучитись до події, зареєструватися на захід можна за цим лінком.
Організатор круглого столу: "Економічна правда".
ЕП раніше детально розповідала про зміни: Податкова амністія стартувала з 1 вересня: кого це стосується, які є ризики для декларантів та питання без відповідей
Слідкувати за трансляцією події можна буде на сайті ЕП. Посилання на трансляцію ви знайдете у цій новині напередодні заходу.
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