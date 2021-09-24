Круглий стіл: "Податкова амністія: як пройти, не спіткнувшись" 29 вересня

фото: нбу

Добровільне декларування доходів триватиме рік. Хто та що повинен задекларувати, як це зробити, та які ризики для громадян несе в собі добровільне розкриття інформації про власні статки?

Протягом одного року, до 1 вересня 2022 року, українці матимуть змогу відкрито заявити державі про свої реальні статки, зокрема про ті, з яких ніколи раніше не сплачувалися податки.

Формат: круглий стіл з відео трансляцією

Дата і час проведення: 29 вересня, 10:00-12:00

Місце проведення: CEO Club, Бутишів провулок, 23

Модератор: Дмитро Боярчук, виконавчий директор "CASE Україна"

Спікери:

Данило Гетманцев , Голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики

Світлана Воробей , з аступник міністра фінансів

Олексій Шабан, заступник голови Національного банку

Тетяна Мігас , перший заступник начальника Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень

Єгор Синицин , Керівник практики оподаткування та трансфертного ціноутворення, EBS

Ілля Свердлов , партнер податкової практики Kinstellar

Представники банків

Питання, які будемо обговорювати:

Кого стосується амністія та що декларувати?

Чому люди мають бути зацікавлені легалізувати свої доходи та якою буде відповідальність, якщо цього не зробити?

Чи держава врегулювала всі питання для безболісного проходження цієї процедури?

Які підводні камені очікують на тих, хто наважиться на легалізацію?

Представники ЗМІ можуть акредитуватися на захід за посиланням.



Якщо вам цікава тема податкової амністії і ви б хотіли долучитись до події, зареєструватися на захід можна за цим лінком.



Організатор круглого столу: "Економічна правда".

ЕП раніше детально розповідала про зміни: Податкова амністія стартувала з 1 вересня: кого це стосується, які є ризики для декларантів та питання без відповідей

Слідкувати за трансляцією події можна буде на сайті ЕП. Посилання на трансляцію ви знайдете у цій новині напередодні заходу.