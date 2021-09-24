Автовиробники втратять 210 мільярдів доларів через дефіцит мікрочипів – дослідження

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Консалтингова компанія AlixPartners вдвічі погіршила травневий прогноз та назвала поточний дефіцит постачань найдовшим в історії галузі.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані AlixPartners.

Закриття автомобільних заводів на тлі дефіциту напівпровідників триває весь рік. У вересні компанія General Motors призупинила роботу 15-ти своїх заводів у Північній Америці. Toyota зменшила випуск нових авто на 40%, а Honda – на 60%.

Компанія Ford за другий квартал вдвічі скоротила виробництво та очікує втрату прибутків у розмірі 2,5 мільярда доларів.

За даними AlixPartners, загалом у 2021 році світові автовиробники випустять на 7,7 мільйона автомобілів менше, ніж заплановано.

Через постійне погіршення ситуації, прогноз неодноразово коригувався у негативний бік. У січні в галузі очікували річне недоотримання 61 мільярда доларів, а у травні – 110 мільярдів доларів. За 4 місяці прогноз знову погіршився більш ніж на 90% – тепер компанії можуть втратити до 210 мільярдів доларів.

Падіння виробництва автомобілів здебільшого пов'язане з дефіцитом мікросхем. Чипів не вистачає через стрімке карантинне зростання продажів техніки, природні катаклізми на високотехнологічних виробництвах та неправильні прогнози попиту на автомобілі.

На кінець другого кварталу 2021 року криза досі не досягла свого піку. За даними Bloomberg, наприкінці минулого року між замовленням партії чипів та отриманням проходило в середньому 13 тижнів, у травні – 17 тижнів, а у вересні компанії змушені чекати вже 21 тиждень.

Виробники мікрочипів впевнені, що дефіцит напівпровідників продовжуватиметься щонайменше до 2022 року. За прогнозами консалтингової компанії Forrester, криза може перекинутись і на 2023 рік.

Дефіцит на ринку нових авто призвів до зростання цін на вживані машини. За рік у Сполучених Штатах ціни на авто з пробігом злетіли на 45%.

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Богдан Мірошниченко, ЕП