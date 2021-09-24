COVID-сертифікат з "Дії" тепер можна роздрукувати

скріншот з відео "Дії"

COVID-сертифікати на порталі "Дія" відтепер можна отримати без Дія.Підпису та роздрукувати - у "Дії" пояснили, як згенерувати документ.

Про це повідомляє прес-служба порталу "Дія" у Facebook.

Аби згенерувати документ, спочатку необхідно авторизуватися на порталі Дія за допомогою електронного підпису (КЕП).

Потім - натиснути "Отримати СOVID-сертифікат" на головній сторінці або в розділі "Послуги", далі - підписати згоду про обробку персональних даних КЕПом;

Потім - коли Дія знайде дані про вакцинацію в реєстрах, то має надійти повідомлення про це на електронну пошту.

Також "Дія" оприлюднила відео-інструкцію, як правильно роздрукувати та скласти міжнародний СOVID-сертифікат.

Крім цього, у "Дії" повідомили про запуск сертифікатів з 1 дозою вакцини в застосунку ДІя на iOS.

"Відтепер можна отримати "жовтий" COVID-сертифікат у застосунку Дія. Він буде доступний після першої дози вакцини та діятиме 120 днів", - йдеться у повідомленні.

У "Дії" додали, що пізніше також запустять їх і для користувачів Android, чекають на підтвердження від Google Play.

Зазначається, що "жовтий" сертифікат знадобиться в "жовтій" зоні епідемічної небезпеки.

"Внутрішні COVID-сертифікати (і "жовті", і "зелені") допоможуть бізнесу продовжити працювати, а людям - відвідувати масові заходи, ходити в спортзал тощо", - пояснили в "Дії".

Щоб згенерувати "жовтий" сертифікат, потрібно спочатку оновити застосунок до останньої версії в AppStore.

Далі - натиснути "Послуги", потім - "COVID-сертифікати", далі - "Отримати сертифікат".

Потім варто підписати згоду на передання даних Дія.Підписом. Коли Дія знайде інформацію щодо вакцинації в реєстрах, то сертифікат одразу підтягнеться в застосунок.

Економічна правда