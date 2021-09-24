Всі розділи
Укр / Рус

США дозволили Коломойському продати нерухомість, щоб погасити борги

П'ятниця, 24 вересня 2021, 10:45
 
уп

Американська компанія Centurion American планує викупити будівлю в Далласі, що належить українському олігарху Ігорю Коломойському.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Федеральна окружна суддя США Марсія Кук задовольнила клопотання Міністерства юстиції США і дозволила компанії Ігоря Коломойського продати будівлю в Далласі, арештовану в справі про відмивання коштів.

Планується, що виручені від продажу майна кошти будуть спрямовані на погашення податкових та інших боргів.

Згідно з судовими документами, техаська компанія Centurion American погодилася викупити будівлю за 23,3 мільйона доларів. Операцію планують завершити до 27 вересня.

З цією будівлею пов'язано понад 425 тис доларів боргу з податку на нерухомість, пені та виплат місцевій громаді. Решту коштів американський уряд розмістить на депозит.

"Суд вважає, що проміжний продаж майна необхідний і доречний для збереження вартості майна до закінчення провадження", – йдеться в рішенні.

Міністерство юстиції звинуватило Ігоря Коломойського в тому, що він придбав будинок в Далласі, а також ще два об'єкти в штатах Кентуккі і Огайо на кошти, виведені з "Приватбанку" в Україні.

Нагадаємо:

Американські правоохоронці підозрюють підпал у справі про пожежу на непрацюючому заводі олігарха Ігоря Коломойського в США.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Коломойський США суд нерухомість

powered by lun.ua
Матеріали за темою
"Наради" на матчі: Коломойський говорив із Вітренком під футбол 17 вересня 2021, 14:05
У США згорів завод Коломойського 17 серпня 2021, 09:25
Шульмана зняли з міжнародного розшуку. НАБУ спростовує 13 липня 2021, 15:50
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!