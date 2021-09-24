США дозволили Коломойському продати нерухомість, щоб погасити борги

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Американська компанія Centurion American планує викупити будівлю в Далласі, що належить українському олігарху Ігорю Коломойському.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Федеральна окружна суддя США Марсія Кук задовольнила клопотання Міністерства юстиції США і дозволила компанії Ігоря Коломойського продати будівлю в Далласі, арештовану в справі про відмивання коштів.

Планується, що виручені від продажу майна кошти будуть спрямовані на погашення податкових та інших боргів.

Згідно з судовими документами, техаська компанія Centurion American погодилася викупити будівлю за 23,3 мільйона доларів. Операцію планують завершити до 27 вересня.

З цією будівлею пов'язано понад 425 тис доларів боргу з податку на нерухомість, пені та виплат місцевій громаді. Решту коштів американський уряд розмістить на депозит.

"Суд вважає, що проміжний продаж майна необхідний і доречний для збереження вартості майна до закінчення провадження", – йдеться в рішенні.

Міністерство юстиції звинуватило Ігоря Коломойського в тому, що він придбав будинок в Далласі, а також ще два об'єкти в штатах Кентуккі і Огайо на кошти, виведені з "Приватбанку" в Україні.

Нагадаємо:

Американські правоохоронці підозрюють підпал у справі про пожежу на непрацюючому заводі олігарха Ігоря Коломойського в США.