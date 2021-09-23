Єврокомісія позивається до Польщі через регулятора телекомунікацій

Єврокомісія подала позов до Суду ЄС проти Польщі у зв’язку зі змінами до законодавства, які вважає підривом незалежності національного регулятора телекомунікаційної сфери - Офісу електронних комунікацій (UKE).

Про це повідомили у Єврокомісії.

Єврокомісія вважає, що Польща порушила правила ЄС щодо незалежності цього органу.

Зазначається, що у травні 2020 року Польща через термінову процедуру змінила деякі положення закону щодо телекомунікацій, що стосувалися призначення і звільнення керівників Офісу, та звільнила керівника, повноваження якого мали би тривати до вересня 2021 року.

За правилами ЄС, обставини, що можуть призвести до дострокового звільнення керівника регуляторного органу, повинні визначатися до того, як він заступає на посаду - оскільки це є запобіжником від політичного тиску на регулятора.

Єврокомісія зазначає, що обмін повідомленнями з Польщею на попередніх етапах процедури, що триває з липня 2020 року, не допоміг вирішити питання.

"Комісія вважає надані Польщею пояснення незадовільними і такими, що не відповідають вимогам Європейського кодексу щодо електронних комунікацій… У підсумку Єврокомісія вирішила звернутися до Суду ЄС", - зазначають у повідомленні.

Нагадаємо, днями Суд ЄС зобов'язав Польщу сплачувати Європейській комісії щоденну пеню у розмірі 500 тисяч євро, оскільки вона не припинила видобуток бурого вугілля на шахті Турув, про що просила Чехія. Прем'єр Польщі заявив, що країна не може виконувати це рішення, посилаючись на важливість шахти для енергопостачання.

Європейська правда