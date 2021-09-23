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Регулятор зафіксував зростання кількості кіберінцидентів

Четвер, 23 вересня 2021, 18:20

Система кіберзахисту державних інформаційних ресурсів і об'єктів критичної інфраструктури в період з 15 по 21 вересня 2021 року зафіксувала понад 503 тисячі підозрілих подій, що на 14% більше, ніж тижнем раніше.

Про це повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації.

Зазначається, що 53% подій пов'язані з порушеннями корпоративної політики безпеки, 19% – виявленням мережевих шкідливих програм, 12% – спробами отримання прав адміністратора і ще 8% – зі спробами отримання прав користувача.

Крім того, системою захищеного доступу державних органів до мережі інтернет заблоковано 39,4 тисячі різного виду атак, що також на 14% більше, ніж тижнем раніше. З них 99% – мережеві атаки прикладного рівня, при цьому DDoS-атак не зафіксовано.

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA в цей період зареєструвала і опрацювала 1 960 кіберінцидентів.

Основна кількість інцидентів – 99% – стосується поширення шкідливого програмного забезпечення.

Економічна правда

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