Оподаткування житла на "вторинці" прибрали з податкового законопроєкту 

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До другого читання, яке планується на наступний пленарний тиждень 4-8 жовтня, з податкового законопроєкту 5600 прибрали норму щодо сплати ПДВ з житла на вторинному ринку, а також пом’якшили оподаткування з продажу понад двох об’єктів нерухомості за рік.

Про це йдеться у статті на Економічній Правді.

Однією з норм, запропонованих документом у першому читанні, було запровадження податку на додану вартість з продажів на вторинному ринку у розмірі 20%.

Ця норма, потенційно, могла здійснити чи не найбільший вплив на кінцеву ціну на нові квадратні метри.

Хоча справляння ПДВ з квартир на вторинному ринку цілком відповідає світовій практиці, експерти на ринку нерухомості в розмові з журналістами ЕП зазначали, що одномоментне запровадження цього податку може боляче вдарити по рівню цін.

Наразі депутати вирішили не вносити цю норму до законопроєкту. Але ймовірно, що такі зміни внесуть окремим документом після консультацій з ринком.

Також у першому читанні пропонувалося дохід від продажу третього та наступних об’єктів нерухомості, проданих фізичною особою за рік, оподатковувати за стандартною ставкою –18%

Наразі дохід від продажу одного об’єкта нерухомості на рік не оподатковується взагалі, а продаж другого і наступних – за ставкою 5%.

Такі зміни були спрямовані на тих забудовників, які реалізовують нерухомість через фізичну особу, чим ухиляються від оподаткування.

До другого читання у законопроєкті вирішили дещо пом’якшити цю норму: тепер, у разі його ухвалення, сплачувати ці 18% податку доведеться не з усієї суми, отриманої від продажу нерухомості, а лише з різниці між сумою продажу та ціною, за яку нерухомість перейшла до продавця.

До другого читання змінилися не лише податки на житло – про це читайте у тексті Ярослава Вінокурова:

Нові податки на нерухомість, сільське господарство та надприбутки олігархів: що лишилося від "антиахметівського" закону після 11 тисяч правок

Економічна правда