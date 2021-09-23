Ще один об'єкт "Укрспирту" виставили на повторні торги

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Окреме майно Вишняківського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП "Укрспирт" (лікеро-горілчане виробництво) виставили на повторний приватизаційний аукціон, стартова ціна - 9,5 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Фонду держмайна.

Зазначається, що об'єкти розташовані за адресами: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Чкалова, 8/28 та Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Межова, 8.

"Переможець прозорого аукціону отримає у власність більше 25 об’єктів нерухомого майна загальною площею 11 134,2 м², а саме: будівлю котельні-спиртосховища заводу, адміністративну будівлю, прибудову, склади, будівлі складу-ангару заводу, прохідні, побутовий цех, будівлю підстанції, будівлю складу-магазину, гаражі, побутовий корпус та інші будівлі та споруди. Окрім того, на балансі підприємства знаходиться більше 130 одиниць устаткування", - йдеться у повідомленні.

Проведення аукціону заплановане на 23 жовтня

Заявки для участі в онлайн-аукціоні приймаються до 21 жовтня включно.

Детальніше про об’єкт за посиланням.

Нагадаємо:

Минулого року у грудні Вишняківське місця провадження діяльності та зберігання спирту (лікеро-горілчане виробництво) продали за 23,1 млн грн.

Економічна правда