В уряді пропонують, щоб вантажівки вагою понад 12 тонн платили за проїзд дорогами

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Уряд погодив законопроєкти, якими пропонує встановити плату за користування дорогами загального користування держзначення транспортними засобами понад 12 т і більше незалежно від країни реєстрації.

Таке рішення ухвалили на засіданні 22 вересня.

"Важливе питання - створення цивілізованої європейської практики щодо вантажних перевезень. Міністерство інфраструктури розробило законопроєкти, якими пропонується ввести оплату за користування дорогами державного значення для вантажівок більше 12 тонн", - сказав прем'єр Денис Шмигаль, відкриваючи засідання.

"Логіка проєкту доволі проста - тисячі кілометрів доріг в Україні будуються за рахунок коштів платників податків, тобто всіх українців. При цьому, тисячі кілометрів українських доріг отримують найбільше навантаження та знос саме від вантажівок.

Тому для них пропонується встановити оплату за користування дорогами загального користування. Кошти будуть консолідуватись у державному дорожньому фонді і це буде додатковий ресурс для створення якісно нової інфраструктури", - додав він.

За його словами, запропоновані законопроєкти є частиною плану заходів з виконання Угоди про асоціацію з ЄС, "адже це практика абсолютної більшості європейських країн".

Шмигаль додав, що в уряді готові до конструктивної дискусії і обговорення.

Відповідно до проєкту закону, надходження до бюджету можуть скласти до 9 млрд грн в залежності від середнього тарифу (1-3 грн/км) та протяжності доріг, по яким справляється плата.

Крім цього, пропонують запровадити систему контролю руху за транспортними засобами за допомогою мітки радіочастотної ідентифікації та ввести електронну систему плати за користування дорогами.

Так, в КУпАП встановлять штрафи за порушення порядку справляння плати за використання доріг та рух без необхідного пристрою - 500 неоподаткованих мінімумів, а повторне порушення - 1000 н.м.

Економічна правда