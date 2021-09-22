Один зі світових лідерів ринку travel retail відзначив 11-річчя роботи в Україні

Вище керівництво Gebr. Heinemann та BF&GH Travel Retail Limited ФОТО: Gebr. Heinemann

Німецька компанія Gebr. Heinemann та її український довгостроковий партнер BF&GH Travel Retail Limited відзначили 11-річчя роботи в Україні. Захід за участю керівництва компаній і журналістів пройшов у київському "Інтерконтиненталь".

"Україна є важливою для Gebr. Heinemann, і ми пишаємося нашою роботою тут. Ми продовжимо інвестувати в поточну інфраструктуру, починаючи з деяких магазинів в аеропорту "Бориспіль" у 2022 році, і продовжимо розширювати бізнес", - заявив генеральний директор Gebr. Heinemann Макс Хайнеманн.

Генеральний директор Gebr. Heinemann Макс Хайнеманн і співвласник та член консультативної ради Gebr. Heinemann Клаус Хайнеманн (у центрі). ФОТО: Gebr. Heinemann

Gebr. Heinemann є одним зі світових лідерів ринку travel retail. Заснована в 1879 році компанія зі штаб-квартирою в Гамбурзі працює в понад 100 країнах і 200 міжнародних аеропортах. З 2010 року оператором компанії в Україні є BF&GH Travel Retail Limited.

Перший duty-free магазин почав роботу в 2010 році в Терміналі F аеропорту "Бориспіль". Потім були відкриті магазини в Терміналі D, аеропорту "Жуляни" і 13-ти наземних пунктах пропуску на території України.

"З 2010 року ми інвестували в Україну понад 600 мільйонів гривень, найбільша частина цих інвестицій спрямована на реконструкцію аеропортів у Борисполі, Жулянах та Одесі. Ми б не змогли домогтися таких результатів без підтримки нашого давнього партнера і друга пана Артура Гранц", - підкреслив співвласник і член консультативної ради Gebr. Heinemann Клаус Хайнеманн.

Співвласник BF&GH Travel Retail Артур Гранц ФОТО: Gebr. Heinemann

За словами співвласника BF&GH Travel Retail Артура Гранц, за роки роботи в бюджет України було сплачено близько 1 млрд гривень податків і соціальних платежів. Також за оренду площ в аеропортах Києва та Одеси сплачено 2,7 млрд грн.

"З моменту заснування нашої компанії ми створили близько 800 робочих місць. Для всієї нашої команди ми забезпечуємо європейський рівень заробітної плати, повний соціальний пакет і офіційне працевлаштування з усіма гарантіями трудового законодавства", - додав Артур Гранц.