Кабмін збільшив статутний капітал Фонду енергоефективності

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Кабмін ухвалив рішення про збільшення статутного капіталу Фонду енергоефективності до 2,8 млрд грн.

Таке рішення ухвалили на засіданні 22 вересня.

"Сьогодні уряд ухвалить рішення про збільшення статутного капіталу Фонду енергоефективності до 2,8 млрд грн. Ці кошти будуть спрямовані на фінансування проєктів з підвищення рівня енергоефективності", - сказав прем'єр Денис Шмигаль, відкриваючи засідання.

"Ефективність програми - це і зниження платіок для людей, і більш раціональне використання ресурсів в енергетичному секторі", - додав він.

Згодом уряд ухвалив відповідне рішення.

Нагадаємо:

У проекті держбюджету України на 2022 рік передбачено 2,6 млрд грн для Фонду енергоефективності.

Економічна правда