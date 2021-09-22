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Зеленський запросив американських бізнесменів "стати частиною процесу трансформації України"

Середа, 22 вересня 2021, 09:00
 
фото: оп

Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з представниками бізнесу Сполучених Штатів і запросив їх "стати частиною процесу трансформації України".

Джерело: Офіс президента

Пряма мова Зеленського: "Підтримка партнерів і союзників, насамперед США, є для нас вкрай важливою".

"Запрошую вас стати частиною процесу трансформації України".

"Дуже розраховуємо на підтримку партнерів, насамперед США, що дасть змогу нам здійснити трансформацію у короткі терміни. Закликаю вас долучитися до реалізації цього плану".

Деталі: Крім того, під час зустрічі Зеленський ознайомив інвесторів із безпековою ситуацією на Донбасі та викликами в енергетичній сфері у контексті проекту "Північний потік-2".

Передісторія:

Президент Володимир Зеленський прибув до США, де візьме участь у Генеральній асамблеї ООН. 

Президент України Володимир Зеленський під час візиту в Нью-Йорк (США) заявив, що Генеральна асамблея ООН є одним з основних майданчиків, де Україна може вирішувати питання щодо Донбасу і Криму.

Українська правда

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Зеленський Україна США бізнес

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