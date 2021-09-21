США фіналізує відкриття ринку для української кукурудзи та пшениці

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Україна та США працюють над відкриттям американського ринку для української кукурудзи та пшениці, наразі процедури погодження знаходяться на завершальному етапі.

Про це повідомила пресслужба Держпродспоживслужби за підсумками зустрічі очільниці відомства Владислави Магалецької та представників Американсько-української ділової ради.

"Ми дуже чекаємо на відкриття ринку США для української кукурудзи та пшениці, адже це створить нові перспективи для розвитку бізнесу та зростання економіки нашої країни", – зазначила Магалецька.

Раніше американські експерти прогнозували збільшення загального українського експорту зернових на всі ринки. Так, Департамент агрополітики США підвищив прогноз експорту української пшениці у поточному маркетинговому році на 2,5 мільйона тонн, порівняно з травневим прогнозом.

Очікують, що Україна експортує рекордні 23,5 мільйони тонн пшениці. Також, порівняно з попереднім прогнозом, має зрости і експорт української кукурудзи – до 32 мільйонів тонн.

Нагадуємо:

В Україні цьогоріч намолотили 44,8 млн тонн ранніх зернових та зернобобових культур, що є рекордною кількістю за незалежної України.

Економічна правда