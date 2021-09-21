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Арахамія прогнозує 230 голосів за деолігархічний закон

Вівторок, 21 вересня 2021, 15:05
 
фото: слуга народу

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прогнозує, що деолігархічний законопроєкт у другому читанні підтримають понад 230 народних депутатів.

Джерело: Арахамія в коментарі журналістам у кулуарах Верховної Ради 21 вересня

Пряма мова: "234-236 - в цьому діапазоні, плюс-мінус два голоси, так я попередньо розумію".

Деталі: За інформацією лідера фракції влади, законопроєкт має намір підтримати "Опозиційна платформа – За життя", оскільки "вони орієнтовані на народ, а весь народ підтримує закон проти олігархів".

На питання, коли цей законопроєкт буде винесений на розгляд, Арахамія зазначив: у середу або четвер.

Що передувало: Погоджувальна рада Верховної Ради включила до порядку денного цього пленарного тижня законопроєкти про деолігархізацію і про наповнення бюджету, на яких наполягала фракція "Слуга народу". Спікер Дмитро Разумков, який вів засідання погоджувальної дистанціїно – із самоізоляції - анонсував зміну підходу до обговорення "порядку денного".

Офіс президента підозрює Разумкова в гальмуванні ухвалення деолігархічної ініціативи.

До другого читання президентського законопроєкту №5599 було подано 1 230 поправок.

Валентина Романенко, УП

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Рада влада олігархія

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