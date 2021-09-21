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82% українців помітили покращення стану доріг – опитування

Вівторок, 21 вересня 2021, 14:00
 
фото: укравтодор

82% опитаних українців помітили покращення стану доріг та збільшення їх ремонту протягом останнього року.

Про це свідчать результати опитування, яке провела Соціологічна група "Рейтинг".

Зазначається, що у 2020 році таких було 76%, у 2018-2019 - близько 60%.

Водночас 17% - протилежної думки.

При цьому, найбільшу заслугу у тому, що в Україні покращуються дороги,  респонденти віддають президенту (36%).

Натомість 33% вважають, що це заслуга місцевої влади, 8% - Міністерства інфраструктури/Укравтодору, по 1% - прем’єр-міністра, 2% - Верховної Ради.

"За останній рік зросла кількість тих, хто вважає, що покращення доріг заслуга президента, і зменшилася тих, хто вважає, що це заслуга місцевої влади", - додають соціологи.

Водночас 64% опитаних задоволені діяльністю Укравтодору, 29% - протилежної думки.

 

"За останній рік рівень задоволеності цією інституцією серед українців зріс", - йдеться в дослідженні.

"61% опитаних вважають, що за Зеленського ремонтують доріг більше, ніж за Порошенка (6%). 19% вважають, що будувалось однаково.

Оцінюючи якість доріг за обох каденцій, 45% вважають, що дороги є якіснішими за Зеленського, 24% - за обох, 4% - за Порошенка", - додають в "Рейтингу".

"Порівнюючи всіх президентів, 41% вважають, що найбільше дороги ремонтувати за Зеленського. 9% - вважають, що це було в часи каденції Порошенка, 7% - Януковича, 7% - Кучми, 2% - Кравчука, і 1% - Ющенка.

10% вважають, що за всіх очільників держави було однаково. 9% - стверджують, що за жодного президента не ремонтували дороги. 12% - не змогли визначитися з цього питання", - заявили також соціологи.

Зазначається також, що серед сфер інфраструктури, де останнім часом відбувається модернізація, українці найкраще оцінили стан доріг. 

При цьому, третина побачили покращення в сфері туристичних подорожей Україною. Покращення щодо будівництва соціальної інфраструктури - 29%, щодо безпеки на дорогах - 25%. 

"Натомість щодо якості медичного забезпечення та якості освіти респонденти значно частіше говорили про погіршення. Так, щодо освіти негативні оцінки поставили 38%, медичного забезпечення - 46%.

Покращення у цих сферах побачили від 16% до 20% опитаних, відсутність змін - 27-28%", - йдеться в дослідженні.

 

Також є позитивне зростання щодо якості медичного забезпечення. Водночас щодо якості освіти фіксується незначне погіршення, починаючи з 2020 року. 

Дороги (50%) та залізниця (42%) - інфраструктурні галузі, які, на думку опитаних, потребують найбільшої підтримки держави.

По 18% вважають такими галузями пошту та туризм, 13% - річкові порти, 9% - аеропорти.

 

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.

Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 3000 респондентів.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1,8%. Терміни проведення: 10-13 вересня 2021 року.

Економічна правда

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Мінінфраструктури дороги опитування

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