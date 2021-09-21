Рада підтримала урядовий законопроєкт про трудові відносини без доповіді Мінекономіки

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Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт №5388 щодо лібералізації, дебюрократизації трудових відносин і спрощення ведення бізнесу. При цьому про урядовий законопроєкт не доповіли представники Міністерства економіки.

Урядовий законопроєкт у першому читанні підтримали 240 нардепів.

Спочатку депутати 240 голосами підтримали розгляд цього питання за скороченою процедурою.

Потім заступник голови ВР Руслан Стефанчук, який веде засідання, запросив до доповіді заступницю міністра економіки Світлану Глущенко, але, як виявилось, представляти законопроєкт з міністерства ніхто не прийшов.

Після цього Стефанчук звернувся до прем'єра.

"Я попросив би прем'єр-міністра звернути увагу на представництво законопроєктів, які подаються урядом в парламент, щодо присутності представників, які повинні їх доповідати", - заявив він.

Після цього головуючий надав слово нардепу Вадиму Івченку, котрий представив альтернативний законопроєкт №5388-1.

За словами Івченка, мета проєкту - "не загальне спрощення регулювання трудових відносин, а спрощення їх регулювання у визначених сферах: у сфері малого підприємництва та зменшення адміністративного навантаження на підприємницьку діяльність без потенційного або реального звуження фундаментальних прав людини, якими є трудові та профспілкові права".

Потім голова профільного комітету Галина Третьякова заявила, що комітет на засіданні у травні підтримав урядовий законопроєкт.

За її словами, урядовим законопроєктом спрощується процедура укладення строкового доовору та проходження випробування.

Третьякова додала, що цей законопроєкт встановлює різницю між строковим і безстроковим договором - встановлюється, що строкові договори можуть укладатися на термін не більше ніж 5 років.

Вона додала, що урядовий законопроєкт "стимулює роботодавців до легального оформлення трудових відносин, створює передумови для більш ефективного дотримання законодавства про працю, передбачає встановлення зручного режиму робочого часу та відпочинку, а також - ефективне використання періоду відпустки".

За її словами, порушень європейського законодавства не бачить у цьому законопроєкті "ніхто, крім Федерації профспілок України".

До законопроєкту включили низку норм, що встановлюють можливість врегулювання сторонами в трудовому договорі умов роботи.

Зокрема, запропоновано можливість працівнику обирати день тижня, який буде для нього другим вихідним, як і час початку і закінчення щоденної роботи тощо.

Також законопроєктом, зокрема, створюються передумови для вирішення питання про можливість притягнення працівника за розголошення комерційної таємниці.

За завдання шкоди внаслідок таких дій, роботодавцю буде надане право притягнути працівника до повної матеріальної відповідальності.

Економічна правда