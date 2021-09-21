Аудитори нарахували порушень у лісгоспах на 250 мільйонів

Клеванський лісгосп

Державна аудиторська служба в рамках проведення перевірки використання та збереження державних фінансових та матеріальних ресурсів на лісгоспах протягом першого півріччя 2021 року виявила фінансових порушень та проблемних питань на суму 243 мільйони гривень.

Про це повідомляє експертна організація StateWatch із посиланням на аналітично-статистичний збірник за результатами діяльності Державної аудиторської служби.

Під аудит підпали 9 лісових господарств. Порушень на найбільшу суму було виявлено під час аудиту Збур’ївського лісомисливського господарства (Херсонська область).

Згідно з матеріалами аудиту, приватна фірма ТОВ "Славутич", яка здійснювала викос очерету на землях лісового фонду лісгоспу, вивезло за кордон 536,7 тонн неправомірно скошеного очерету. Як наслідок, розрахунковий розмір шкоди, заподіяної лісу, становить 146,2 млн грн. Також викос компанією очерету загрожував життю диких тварин і птахів.

Також аудитори ДАСУ під час перевірки Запорізького лісомисливського господарства зазначили, що на землях у розмірі 2,9 тис га (35,5% площ лісгоспу) були встановлені факти відчуження, самовільного зайняття та неналежного документального підтвердження.

Землі, над якими ймовірно відсутній контроль Запорізького лісомисливського господарства, аудитори оцінюють у суму понад 72,8 млн грн.

Аудит Хмельницького лісомисливського господарства продемонстрував, що внаслідок недосконалості законодавства щодо проведення санітарних рубок підприємством втрачено додаткових доходів на 12 млн грн.

Аудит решти лісових господарств показав фінансових порушень, втрат, та неотриманих доходів на наступні суми:

Оникіївське лісове господарство (Кіровоградська область) – 5,4 млн грн; Чортківське лісове господарство (Тернопільська область) – 2,8 млн грн; Клеванське лісове господарство (Рівненська область) – 1,8 млн грн; Бучацьке лісове господарство (Тернопільська область) – 980,5 тис грн; Березнівське лісове господарство (Рівненська область) – 615 тис грн; Любомльське лісове господарство (Волинська область) – 477,9 тис грн.

Раніше аналітики StateWatch назвали ТОП-10 корупційних ризиків під час реалізації деревини державними лісгоспами та надали рекомендації для їх усунення.

Економічна правда