Уряд може зобов'язати працівників без вакцинації робити ПЛР-тести за свій рахунок – міністр

фото: міністерство фінансів

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що в уряді вивчають можливість запровадження обов’язкового ПЛР-тестування для працівників, які не будуть вакцинуватися, за їхній рахунок. Також він "не впевнений", чи має держава допомагати тим, хто не вакцинується.

Про це він сказав в інтерв'ю Українському радіо.

"Давайте не планувати локдаунів, я закликаю всіх вакцинуватися, адже нинішня статистика показує, що без цього ніяк не можна обійтися. Щоб убезпечити себе від можливих карантинів та локдаунів, треба зробити щеплення.

Чи можливі локдауни загальнонаціонального масштабу? Я не впевнений, що такі обмеження потрібні і можливі, бо локальні карантинні заходи можуть вирішити ті проблеми, які є. Однак локальні заходи будуть застосовані до тих територій, де люди не вакцинуються. Якщо працівники закладів і їхні клієнти будуть імунізовані, то проблем не буде. Я скажу чесно, що не впевнений, чи має держава допомагати тим, хто не вакцинується", - заявив міністр.

За його словами, вплив пандемії на бюджет мінімальний, бо немає локдауну.

"Якщо обмеження й будуть, можливо,тоді вплив буде, якщо буде спрямовано менше коштів у сектор споживання. Наприклад, у ресторанно-готельний бізнес, адже він у першу чергу страждає від будь-яких карантинних заходів. Я не можу сказати, що це суттєво вплине на державний бюджет. Втім, з погляду економічної активності, звичайно, локдаун вплине на фінансовий стан країни. Тому я ще раз закликаю всіх вакцинуватися", - пяснив він.

"Щоб не доводити до закриття закладів, потрібно вакцинуватися. Ми нікого не змушуємо, проте люди повинні нести відповідальність. Якщо вони не хочуть вакцинуватися, тоді хай сидять удома. Якщо ми хочемо боротися з "Дельтою", то повинні вакцинуватися. Приклади швидкого поширення "Дельти" в інших країнах досить показовими.

Зараз ми вивчаємо можливість запровадження обов'язкового ПЛР-тестування для працівників, які не будуть вакцинуватися. Це буде відбуватися за їх власний рахунок. У Сполучених Штатах Байден заявив, що всі державні службовці мають бути провакциновані. Якщо вони цього не роблять, тоді кожного дня здають ПЛР-тести. Також розглядаємо можливість, щоб такі службовці не могли працювати офлайн взагалі. Тоді вони не зможуть приходити на робоче місце", - додав Марченко.

За його словами, цього року на закупівлю вакцини заплановано витратити з бюджету 12 мільярдів гривень.

Він додав, що наступного року також передбачають видатки на вакцинацію - там буде приблизно 3 мільярди гривень.

"Крім того, Світовий банк надав кредитну допомогу - 30 мільйонів доларів, а буде ще додатково 90 мільйонів доларів. Є ініціатива Covax у цьому питанні та допомога інших країн, тому вакцини достатньо. З приводу вакцин, які втрачають придатність - це інформація, яку має надавати МОЗ, я не готовий коментувати", - резюмував міністр.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин щонайменше до кінця року та спростив норми верифікації епідемічної безпечності працівників та відвідувачів закладів, за винятком освітніх.

Економічна правда