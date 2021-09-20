40 млн збитків під час оцінки землі: екскерівникам держінститутів повідомили про підозру

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Нацполіція повідомила про підозру екскерівникам 2 держустанов, які проводили загальнонаціональну грошову оцінку земель сільгосппризначення за бюджетні кошти. Фігурантам інкримінують службове підроблення і розтрату чужого майна в особливо великих розмірах, вчинене групою осіб.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Зазначається, що державні науково-дослідних інститути проводили загальнонаціональну грошову оцінку земель сільгосппризначення за бюджетні кошти.

"Ця оцінка складалася з кількох етапів, один з яких - проведення ґрунтових обстежень. Для реалізації "схеми" до офіційних документів було внесено недостовірні дані щодо обсягів виконаних робіт, а саме кількість відібраних зразків ґрунту та вартість робіт.

Насправді роботи виконувалися частково або взагалі не проводилися. На підставі підписаних керівниками документів з державного бюджету було виділено близько 140 млн грн. Внаслідок дій посадових осіб державі було завдано збитків на суму близько 42 млн грн", - заявили правоохоронці.

У Нацполіції додали, що 17 вересня колишнім керівникам двох науково-дослідних інститутів повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 5 ст. 191 (розтрата чужого майна в особливо великих розмірах, вчинена групою осіб) ККУ.

Досудове розслідування триває, процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс генпрокурора.

Нагадаємо:

Раніше міністр агрополітики (тоді - голова Держгеокадастру) Роман Лещенко розповідав в інтерв'ю ЕП, що в Інституті землеустрою та Інституті охорони ґрунтів провели обшуки. Тоді Лещенко розповів, що МВС має підтвердження, що через Інститут землеустрою вивели понад 190 млн грн державних коштів.

За словами Лещенка, у 2018 році ніякого аналізу ґрунтів ніхто не проводив.

"Та нормативно-грошова оцінка, за якою ми зараз живемо, це фейкова історія з кримінальним бекграундом з 2018 року", - скзаав тоді він.

Зазначимо, що до нормативно-грошової оцінки (НГО) прив'язана ціна землі, і відповідно до закону, ціна не може бути нижчою за НГО.

Читайте детальніше: "Країна фактично розграбована, землю вже поділили". Інтерв'ю з головою Держгеокадастру

Як держава буде повертати назад 5 мільйонів га землі. Друга частина інтерв'ю з головою Держгеокадастру

Економічна правда