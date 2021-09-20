Всі розділи
Укр / Рус

США спростять правила в'їзду для мешканців ЄС та України

Понеділок, 20 вересня 2021, 17:53
 
unsplash

Сполучені Штати і Європейський Союз домовилися про скасування обмежень на поїздки для вакцинованих європейців - це рішення важливе для жителів України, які подорожують до США через європейські аеропорти.

Про домовленість Брюсселя і Вашингтона виданню Politico повідомили три високопоставлені представники ЄС, пише "Європейська правда".

Посол ЄС в США Ставрос Ламбріндіс також написав у Twitter, що сподівається на "позитивне оголошення" щодо заборони на поїздки в США найближчим часом.

Заборона на поїздки діє з березня 2020 року і була продовжена президентом Джо Байденом після його інавгурації в січні.

Через заборону подорожей з ЄС до США діяла також заборона подорожей через ЄС для громадян України. Їм доводилося подорожувати в обхід європейських хабів, головним чином через Стамбул.

Виняток становили лише ті пасажири, що представляють націоналний інтерес для США, які отримували індивідуальний дозвіл на подорож через європейські аеропорти.

Європейський комісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон у понеділок зустрічається з координатором Білого дому по COVID Джеффрі Зієнтсом у Вашингтоні, і очікується, що обидві сторони зроблять оголошення вже у понеділок.

Європейські дипломати і Європейська комісія протягом декількох місяців домагалися скасування заборони, яку вони вважають необгрунтованою. 

Очікується, що зняття обмежень буде застосовуватися до громадян Шенгенської зони, а також до жителів Великої Британії і Ірландії.

Politico припускає, що почати діяти нові правила можуть через кілька тижнів.

Європейська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

США туризм

powered by lun.ua
Матеріали за темою
"ДТЕК" Ахметова замовив ще 150 тисяч тонн вугілля зі США 17 вересня 2021, 13:15
У світі не вистачає далекобійників: куди поділися водії та які країни заманюють українців на роботу 17 вересня 2021, 07:00
Microsoft оголосив про програму зворотного викупу акцій обсягом до 60 мільярдів доларів 15 вересня 2021, 12:05
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!