Інвестора Rocket підозрюють у великій шахрайській схемі – медіа

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Інвестора українського сервісу доставки Rocket Тимура Рохліна підозрюють в причетності до міжнародного шахрайства на десятки мільйонів євро.

Про це йдеться в розслідуванні видання dev.ua.

Правоохоронні органи Німеччини розслідують одну з найбільших в Європі афер з використанням псевдо-інвестиційних майданчиків. Збиток оцінюється в десятки мільйонів євро.

Серед осіб, яких прокуратура німецького міста Бамберг підозрює в причетності до цієї афери – громадяни України (Андрій Курочкін, Юрій Копачевський, Ігор Козленко) та Ізраїлю (Міхаель Чеботар, Максим Барановський Рафаель, Тимур Рохлін).

Як повідомляє видання, досудове розслідування було розпочато з подачі прокуратури німецького міста Бамберг в рамках співпраці українських правоохоронців з Євроюстом та Європолом.

За даними українського слідства, на підконтрольну Рохліну британську компанію було перераховано 10,8 млн євро – "дохід від шахрайської діяльності". Частина активів, за версією слідства пов'язаних з Рохліним, були арештовані в кінці 2020 року. З деяких адвокатам вже вдалося недавно зняти арешт. Вони впевнені: всі кошти їхнього клієнта отримані законним шляхом.

У компанії Rocket заявили, що не можуть коментувати події, які стосуються третіх осіб, в тому числі інвесторів.

Там додали, що не одержували жодних запитів від правоохоронних органів України або інших країн, але готові до співпраці.

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