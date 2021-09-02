Ціни на нові квартири у Києві зросли на 30% за рік – ЛУН

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Середня ціна квадратного метра житла в новобудовах Києва зросла на 30% за рік.

Про це йдеться в даних ЛУН Місто.

Так, з літа 2020 року по серпень 2021 року медіана стартової ціни за кв. м. зросла з 25 тис грн до 32,5 тис грн. У доларовому еквіваленті цей показник збільшився з 920 доларів до 1210 доларів.

При цьому, за словами співзасновника ЛУН Андрія Міми, зростання за попередні 5 років становило лише 15% (з 22 тис грн до 25 тис грн).

Мінімальна ціна в нових будинках за аналогічний період зросла з 17,5 тис грн до 21,5 тис грн за кв. м. (з 640 доларів до 800 доларів).

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Економічна правда