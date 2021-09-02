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"Енергоатом" хоче витісняти ТЕС атомною енергетикою – меморандум з NuScale

Четвер, 2 вересня 2021, 12:51
 
фото: енергоатом

НАЕК "Енергоатом" та американська компанія NuScale Power підписали меморандум щодо можливості впровадження малих модульних реакторів в Україні на заміну вуглецевим теплоелектростанціям.

Про це повідомляє пресслужба "Енергоатому".

За меморандумом NuScale надаватиме Енергоатому підтримку з експертизи технологій малих модульних реакторів (ММР), зокрема техніко-економічне обґрунтування запропонованих майданчиків. 

Також йдеться про розробку термінів і проміжних результатів проєктів, дослідження витрат, технічний аналіз, ліцензування та дозвільну діяльність, інженерні дослідження та проєктування.

Керівник "Енергоатому" Петро Котін розповів, що наразі технологія компанії – це перші та єдині ММР, які отримали схвалення від Комісії з ядерного регулювання США. У липні цьогоріч проєкт отримав ліцензію Комісії.

"Ми розглядаємо можливість будівництва ММР для їх використання на заміну вуглецевим тепловим електростанціям та збільшення маневрових потужностей в Об’єднаній енергосистемі України", – пояснив Котін.

Економічна правда

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