"Енергоатом" хоче витісняти ТЕС атомною енергетикою – меморандум з NuScale

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НАЕК "Енергоатом" та американська компанія NuScale Power підписали меморандум щодо можливості впровадження малих модульних реакторів в Україні на заміну вуглецевим теплоелектростанціям.

Про це повідомляє пресслужба "Енергоатому".

За меморандумом NuScale надаватиме Енергоатому підтримку з експертизи технологій малих модульних реакторів (ММР), зокрема техніко-економічне обґрунтування запропонованих майданчиків.

Також йдеться про розробку термінів і проміжних результатів проєктів, дослідження витрат, технічний аналіз, ліцензування та дозвільну діяльність, інженерні дослідження та проєктування.

Керівник "Енергоатому" Петро Котін розповів, що наразі технологія компанії – це перші та єдині ММР, які отримали схвалення від Комісії з ядерного регулювання США. У липні цьогоріч проєкт отримав ліцензію Комісії.

"Ми розглядаємо можливість будівництва ММР для їх використання на заміну вуглецевим тепловим електростанціям та збільшення маневрових потужностей в Об’єднаній енергосистемі України", – пояснив Котін.

Економічна правда