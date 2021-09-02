Apple планує додати в Apple Watch датчики тиску і температури тіла – ЗМІ

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Компанія Apple працює над новими функціями для свого смарт-годинника щодо відстеження стану здоров'я користувачів - в Apple Watch можуть з'явитися датчики артеріального тиску і температури тіла, а також можливість виявляти діабет і проблеми з диханням.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на внутрішні документи Apple та джерела, знайомі з планами компанії.

Як пише газета, Apple, зокрема, має намір інтегрувати в годинник датчики артеріального тиску і температури тіла.

При цьому, у компанії планують, що датчик температури тіла буде також використовуватися для планування вагітності, сповіщаючи жінок про початок овуляції, розповіли співрозмовники газети.

В майбутньому датчик може також дозволити виявляти лихоманку, додають джерела.

"Для вимірювання кров'яного тиску Apple Watch буде вимірювати швидкість течії крові по артеріях, йдеться в документах Apple. Це підтверджують і джерела WSJ", - пише видання.

Газета додає, що аналогічні датчики вже використовуються в смарт-годинниках від Samsung, а компанія Google раніше говорила, що вивчає схожу функцію для своїх спортивних браслетів Fitbit.

Аналітики очікують, що Apple представить нове покоління своїх смарт-годинників (Apple Watch Series 7) вже восени цього року.

Але нові датчики з'являться у смарт-годиннику не раніше 2022 року і будуть доступні тільки власникам наступних версій Apple Watch, підкреслює WSJ.

Повідомляється також, що в майбутньому у смарт-годинниках можуть з'явитися й інші функції для відстеження стану здоров'я.

За словами джерел WSJ, розробники вже вивчають можливість використання встановленого в Apple Watch датчика насичення крові киснем для виявлення порушення дихання, при якому у сплячої людини на короткі проміжки припиняється вентиляція легенів.

Також Apple розробляє неінвазивний спосіб вимірювання рівня глюкози в крові, який повинен дозволити виявляти діабет.

При цьому співрозмовники WSJ підкреслили, що нові функції, особливо ті, які знаходяться на ранніх стадіях розробки, можуть ніколи не бути представлені публіці. Представник Apple відмовився від коментарів.

Економічна правда