Урядовці запланували зменшити викиди на 65% до 2030 року

Урядовці зазначили, що рівень амбіцій України у кліматичній політиці більш глобальний, ніж в ЄС, зокрема, заплановано зменшити викиди на 65% до 2030 року, у той час, як амбіція ЄС обмежується 55%.

Про це йдеться на сайті Урядовий портал.

Олексій Любченко під час зустрічі з Комісаром Європейської Комісії з питань навколишнього середовища, океанів і рибальства Віргініюсом Сінкявічюсом заявив, що Україна поділяє цілі ЄС у кліматичній політиці та заходи в рамках Європейського Зеленого Курсу.

Зі свого боку, Віргініюс Сінкявічюс зазначив, що Україні варто розглядати Європейський Зелений Курс не лише як орієнтир на екологічні зміни, а й у інвестиційному контексті.

"Мета сьогоднішньої зустрічі – презентація інвестиційних можливостей, які можливо реалізовувати у контексті Європейського Зеленого Курсу. Оновлення Україною Національного Визначеного Внеску – чіткий сигнал для бізнесу приділити увагу питанням стандартизації, побудови чистих виробництв, енергозаощадженню та декарбонізації", - зазначив він.

Нагадуємо:

Національна економічна стратегія на період до 2030 року визначає одним з орієнтирів економічної політики декарбонізацію економіки, зокрема, шляхом розвитку циркулярної економіки.

Відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС, Україна впроваджує Директиви ЄС у сфері управління відходами у національне законодавство, які сприятимуть удосконаленню системи управління відходами та переходу до циркулярної економіки, впровадженню ефективної ієрархії управління відходами та розширеної відповідальності виробника, а також створенню дієвої системи планування управлінням відходами на національному, регіональному та місцевому рівнях.