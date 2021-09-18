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Укр / Рус

Без банків: платіжна система Нової пошти стала партнером Visa і MasterCard

Субота, 18 вересня 2021, 16:53

Платіжна система Нової пошти НоваПей стала учасником міжнародних платіжних систем Visa і MasterCard. 

Про це говориться в прес-релізі 

"Це дозволить компанії працювати з платіжними системами безпосередньо, без посередників і ефективніше використовувати її можливості для поліпшення клієнтського досвіду", - говориться в повідомленні 

Там заявляють, що НоваПей першою серед приватних небанківських фінансових установ стала повноправним учасником міжнародних платіжних системи Visa і MasterCard. 

До цього НоваПей використовувала технології МПС за посередництвом банків-еквайрів.

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Економічна правда
Укр / Рус
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