Без банків: платіжна система Нової пошти стала партнером Visa і MasterCard

Платіжна система Нової пошти НоваПей стала учасником міжнародних платіжних систем Visa і MasterCard.

Про це говориться в прес-релізі

"Це дозволить компанії працювати з платіжними системами безпосередньо, без посередників і ефективніше використовувати її можливості для поліпшення клієнтського досвіду", - говориться в повідомленні

Там заявляють, що НоваПей першою серед приватних небанківських фінансових установ стала повноправним учасником міжнародних платіжних системи Visa і MasterCard.

До цього НоваПей використовувала технології МПС за посередництвом банків-еквайрів.