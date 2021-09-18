Без банків: платіжна система Нової пошти стала партнером Visa і MasterCard
Субота, 18 вересня 2021, 16:53
Платіжна система Нової пошти НоваПей стала учасником міжнародних платіжних систем Visa і MasterCard.
Про це говориться в прес-релізі
"Це дозволить компанії працювати з платіжними системами безпосередньо, без посередників і ефективніше використовувати її можливості для поліпшення клієнтського досвіду", - говориться в повідомленні
Там заявляють, що НоваПей першою серед приватних небанківських фінансових установ стала повноправним учасником міжнародних платіжних системи Visa і MasterCard.
До цього НоваПей використовувала технології МПС за посередництвом банків-еквайрів.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua