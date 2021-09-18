KSE: держбюджет може недоотримати прибуток НБУ

ФОТО: НБУ

В проект бюджету закладено, що в наступному році НБУ перерахує до державного бюджету 24,4 млрд грн, тоді як прогнозні очікування НБУ щодо суми частини прибутку до розподілу майже вполовину менші.

Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного управління.

Аналітики нагадують, що стільки ж НБУ перерахував до бюджету у 2021 році за результатами 2020 року.

"При складанні проекту бюджету на 2021 рік Нацбанк попереджав, що за результатами року частина прибутку, який він зможе перерахувати до державного бюджету у 2021 році, складе 24,4 млрд грн, але в бюджет заклали цифру у 33 млрд грн.

Як наслідок, навесні 2021 року цей ризик реалізувався, обсяг перерахувань від Нацбанку становив 24,4 млрд грн, і бюджет (очікувано) недоотримав 8,6 млрд грн", йдеться у повідомленні.

У центрі резюмують, що таким чином, існують значні ризики повторення ситуації поточного року.