Міноборони заборгувало військовим виплат на 1,5 мільярда – омбудсман

фото: міноборони

До Уповноваженого ВРУ з прав людини надходять звернення військовослужбовців ЗСУ щодо заборгованості виплат грошового забезпечення та інших видів грошової допомоги - наразі заборгованість Міноборони з обов'язкових виплат військовослужбовцям становить 1 млрд 465,8 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба Офісу омбудсмана у Facebook.

"На поточний момент заборгованість Міністерства оборони з обов'язкових виплат військовослужбовцям становить 1 млрд 465,8 млн гривень.

Зокрема, 1 млрд 271 млн гривень - це заборгованість з виплат грошової допомоги на оздоровлення", - йдеться у повідомленні.

Також припинене фінансування "бойових виплат" військовослужбовцям, які виконують завдання в зоні проведення операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що омбудсман надіслала запит на адресу першого віце-прем'єра - міністра економіки Олексія Любченка, який є головою Міжвідомчої робочої групи з питань погашення заборгованості із заробітної плати.

Запит стосується необхідності розгляду із залученням відповідальних осіб МОУ на засіданні вказаної робочої групи ситуації навколо заборгованості -з вивченням результатів діяльності Міноборони та шляхів розв’язання проблеми.

Зазначається, що ситуація з додержанням прав військовослужбовців ЗСУ та членів їхніх сімей перебуває на особистому контролі уповноваженого.

UPD: У Міноборони заявили, що рішення щодо коштів на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям ЗСУ може бути прийняте найближчим часом, профінансувати всі види виплат Міноборони зможе у жовтні.

Економічна правда