Україна та Азербайджан домовилися про збільшення квоти на автоперевезення
П'ятниця, 17 вересня 2021, 15:51
Під час засідання українсько-азербайджанської Комісії з питань міжнародних автомобільних перевезень сторони домовилися про збільшення квоти на 2022 рік та отримання додаткових дозволів цьогоріч.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.
Так, у 2021 році українська сторона отримає додатково 850 універсальних дозволів та 150 для перевезень в та з третіх країн.
На 2022 рік на 45% збільшена квота універсальних дозволів – до 3200, та на 27% дозволів для перевезень в та з третіх країн – до 1400.
У відомстві додали, що українські перевізники вперше за 10 років отримають збільшену квоту дозволів Азербайджану.
Економічна правда
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