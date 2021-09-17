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Україна та Азербайджан домовилися про збільшення квоти на автоперевезення

П'ятниця, 17 вересня 2021, 15:51
 
unsplash

Під час засідання українсько-азербайджанської Комісії з питань міжнародних автомобільних перевезень сторони домовилися про збільшення квоти на 2022 рік та отримання додаткових дозволів цьогоріч.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

Так, у 2021 році українська сторона отримає додатково 850 універсальних дозволів та 150 для перевезень в та з третіх країн.

На 2022 рік на 45% збільшена квота універсальних дозволів – до 3200, та на 27% дозволів для перевезень в та з третіх країн – до 1400.

У відомстві додали, що українські перевізники вперше за 10 років отримають збільшену квоту дозволів Азербайджану.

Економічна правда

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Азербайджан торгівля

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