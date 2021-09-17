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"АрселорМіттал Кривий Ріг" готовий оскаржити претензію Екоінспекції в суді

П'ятниця, 17 вересня 2021, 15:45
 
"АрселлорМіттал Кривий Ріг"

Криворізький гірничо-металургійний комбінат "АрселорМіттал Кривий Ріг" заявляє про "невиправдані звинувачення і розрахунки збитків" від Держекоінспекції та готовий оскаржити претензію на 450 млн грн в суді.

Про це йдеться у прес-релізі компанії.

"Свіжа претензія Держекоінспекції до "АрселорМіттал Кривий Ріг" - черговий приклад того, як контролюючий орган, спекулюючи на громадській думці, висуває невиправдані звинувачення і розрахунки збитків, нібито завданих довкіллю.

Понад 450 мільйонів гривень "штрафу" - за те, що металургійне підприємство на власній, спеціально виділеній території розміщує шлами, які є побічним продуктом агломераційного виробництва і потім повторно використовуються у виробництві агломерату. Це стандартна виробнича технологія для всієї гірничо-металургійної галузі, і "АрселорМіттал Кривий Ріг" не є винятком", - йдеться в позиції "АрселлорМіттал Кривий Ріг".

На комбінаті додають, що шламовий майданчик - це радянська спадщина, яке отримав новий власник у 2005 році при покупці активу.

"Криворіжсталь" мала погоджену технологічну схему складування шламів на конкретній ділянці підприємства, і це не шкодило довкіллю. "АрселорМіттал Кривий Ріг" і зараз користується цією технологією, швидко переробляючи шлами на потужностях аглофабрики метвиробництва, не допускаючи надмірного накопичення відходів", - додають там.

У компанії заявляють, що ситуація почала погіршуватися в цьому році, поки аглофабрика простоювала. На підприємстві підкреслили, що протягом п'яти місяців очікували дозволу на її роботу від держорганів.

В "АрселорМіттал Кривий Ріг" також заявляють, що представники Держекоінспекції проводили планову перевірку на території комбінату у квітні цього року - у компанії додають, що представники інспекції у документах посилаються на дані безкоштовного сервісу Google Maps.

"У загрозі новими штрафами і нескінченними позаплановими перевірками з боку ДЕІ ми бачимо беззастережний тиск на бізнес.

Свою правоту ми готові відстоювати в суді. Коли перевіряючий орган зловживає довірою суспільства і ставить під загрозу інвестиційний клімат, він гальмує не тільки економічний розвиток країни, але і модернізацію виробництва, яка поліпшила б стан навколишнього середовища", - заявив директор з адміністративних питань "АрселорМіттал Кривий Ріг" Артем Філіп'єв.

Нагадаємо:

Держекоінспекція нарахувала ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" понад 450 млн грн за порушення природоохоронного законодавства.

Економічна правда

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