Пілотний проєкт: "Укрпошта" встановила перші поштомати у київських відділеннях

фото: смілянський у Facebook

"Укрпошта" у рамках пілотного проєкту встановила поштомати у частині київських відділень.

Про це повідомив у Facebook гендиректор компанії Ігор Смілянський.

"Перші поштомати з'явилися в Англії в 1850-х, і називалися "поштові скриньки". За цей час багато чого що змінилося, настав час випробувати новий формат поштоматів і нам. Тим більш, що це простіше, ніж відповідати на питання "чому у вас їх немає?"

Для пілотного проєкту ми встановили поштомати в частині київських відділень, щоб подивитися, чи сподобається такий формат клієнтам. Користуватися легко - як на відео, і всі операції займають всього 10-11 секунд: отримали смс, набрали код, отримали посилку, посміхнулися і пішли далі", - написав він.

Смілянський пояснив, що, оскільки це пілот, вибрати такий варіант при відправці самостійно не можна (самі запропонують це клієнтам).

За його словами, з наступного року планують масштабування поштоматів різних форматів по всій країні з інтеграцією з мобільним додатком, особистим кабінетом і т.д.

Він додав, що планують почати з міст із 100+ тис населення.

Смілянський також розповів, що поштомати працюватимуть 24/7, при цьому, за його словами, цінова політика "залишиться найдемократичнішою і доступною для всіх".

Економічна правда