Підприємства ДУСі отримали 11 мільйонів збитків за півроку

У першому півріччі 2021 року підприємства Державного управління справами, які обслуговують президента України та вищих посадових осіб, отримали сумарні чисті збитки на суму 10,9 мільйона гривень.

Про це свідчить зведений звіт про виконання показників фінансового плану підприємств ДУС, повідомляє Марлін.

До сфери управління Державного управління справами належить 31 підприємство. Серед них 25 працюючих, 3 непрацюючих та щодо 3 інформація відсутня.

За результатами 2020 року сумарні збитки підприємств ДУС сягнули 21,5 млн грн. Натомість 2019 рік завершений прибутками на суму 1,1 млн грн.

Загальна сума кредитних зобов’язань підприємств на кінець півріччя 2021 року становить 1,5 млрд грн.

Кількість працевлаштованих осіб на підприємствах ДУС становить 3907 осіб.

Середньомісячні витрати на оплату праці простих працівників на ДП ДУС становили 12,1 тис грн, на адміністративно-управлінський персонал – 23,3 тис грн, тоді як на керівника – 59,2 тис грн.

ДУС управляє такими державними підприємствами як ДП "Чайка", що забезпечує потреби громадського харчування ОПУ, ВРУ, КМУ та інших; ДП "Укржитлосервіс", що займається ремонтами житлових та адміністративних будівель; ДП "Санаторій "Конча-Заспа", який є реабілітаційним закладом для чиновників, та інші.

ДУС забезпечує діяльність президента, Верховної Ради, Кабміну, РНБО, інших державних органів, усіх міжнародних дипломатичних представництв на території держави.

Наразі Державним управлінням справами керує Ігор Лисий.

Економічна правда