Правоохоронці оглядають Подільський міст через недбалість на будівництві
Правоохоронці разом із експертами оглянули будівництво Подільського мосту через справу про службову недбалість під час будівництва мостового переходу через річку Дніпро та привласнення коштів.
Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури
Дослівно: "16 вересня 2021 року на підставі ухвали суду в межах розслідування за участю експертів проводиться огляд на об’єкті вказаного будівництва.
Крім того, на даний час у кримінальному провадженні тривають експертизи з метою встановлення інших фактів неналежного проведення будівельних робіт та завищення цін на їх виконання, які призводять до привласнення коштів територіальної громади міста Києва".
Деталі: За висновками експертизи, бюджету Києва спричинили збитків на понад 4,5 млн гривень через неналежне виконання робіт з фарбування залізобетонних прольотних плит автопроїзду.
16 серпня першому заступнику керівника КП "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" та керівнику генпідрядної організації повідомили про підозру.
Дії посадовця КП кваліфіковано ч. 2 ст. 367 ККУ, генпідрядника – за ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення коштів територіальної громади та службова недбалість).
Процесуальне керівництво у справі здійснює Подільська окружна прокуратура Києва.
Рекомендуємо почитати: Кличко розводить мости. Що заважає запустити Подільський міст
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua