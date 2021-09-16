АМКУ оштрафував Ощадбанк на 14 мільйонів — у банку "категорично не згодні"

ощадбанк

Антимонопольний комітет вирішив накласти штраф на Ощадбанк у розмірі 13,8 млн грн за здійснення концентрації без дозволу - у банку висловили "категоричну незгоду" з рішенням комітету та "будуть вживати законних заходів" для скасування цього рішення.

Про рішення накласти штраф АМКУ повідомив на своєму сайті.

У комітеті заявили, що порушення Ощадбанку полягало у набутті у власність цілісного майнового комплексу споруд "Рибного ярмарку та комплексу по зберіганню, виробництву продуктів харчування для ТОВ "Логістик центр "Скандинавія", без отримання обов'язкового дозволу АМКУ.

"При визначенні розміру штрафу Комітет врахував, що банк факт вчинення ним порушення не визнав і перешкоджав розслідуванню.

А саме: банк не співпрацював з органами Комітету, не сприяв з'ясуванню обставин справи, ігнорував необхідність надання відповіді на вимогу АМКУ, що надсилалася в рамках розслідування", - наголошують у комітеті.

Через таке перешкоджання розслідуванню збір доказів у справі тривав майже 4 роки, додали в комітеті.

В АМКУ зазначили, що Ощадбанк міг уникнути таких значних санкцій, вчасно отримавши дозвіл комітету на концентрацію.

Там також нагадали, що у 2020 році Тимчасова адміністративна колегія АМКУ вже штрафувала банк на 1 057 865 грн за неподання інформації на вимогу державного уповноваженого у встановлений ним строк.

Водночас в Ощадбанку висловили "категоричну незгоду з рішенням" АМКУ накласти на банк штраф у розмірі 14 мільйонів гривень.

"Набуття Ощадбанком у власність складської нерухомості було вимушеним заходом, викликаним ризиком втрати іпотеки, що не була продана у виконавчому провадженні.

Провадження було порушене проти недобросовісного боржника, який не виконував своїх зобов'язань за кредитною угодою", - йдеться у позиції банку.

В Ощадбанку наголошують, що надали детальні пояснення щодо цього Антимонопольному комітету.

"Також Ощадбанк повідомив АМКУ про те, що боржник чинив значні перешкоди в реалізації його прав, а також продовжує в судовому порядку висувати до банку безпідставні вимоги. Це триває майже 5 років.

Цей позичальник попри борги перед Ощадбанком намагався стягнути з фінансового інституту значну суму коштів і фактично займається рейдерством", - додають в банку.

"За таких обставин вкрай дивним є те, що АМКУ почав переслідувати державний банк за скаргою цього недобросовісного боржника і навіть зробив цього рейдера учасником справи.

Комітет, усіляко наголошуючи публічно, що аналізує суть економічних процесів, а не формальні речі, базував своє рішення на вкрай сумнівному та формальному тлумаченні закону про економічну конкуренцію і таким чином вирішив покарати банк, який просто захищав свої права кредитора", - підкреслили в банку.

У банку також заявили, що штраф "становить фантастичну суму, якщо її порівняти з сумою кредиту, наданого боржнику (більше 13%)".

Ощадбанк додає, що до початку розслідування проти банку, АМКУ з початку дії закону про економічну конкуренцію (близько 17 років) не мав практики переслідувати банки за звернення стягнення на заставу.

"Ощадбанк вважає таке рішення АМКУ вкрай шкідливим для всієї банківської системи, що завдає шкоди системі захисту прав кредиторів. Воно заохочує недобросовісних боржників не виконувати свої зобов’язання.

Ощадбанк буде вживати всіх законних заходів для скасування цього рішення та припинення подібної згубної практики", - резюмували там.

Економічна правда