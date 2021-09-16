Укроборонпром співпрацюватиме з британською Babcock щодо військових кораблів

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Укроборонпром 15 вересня підписав угоду про співпрацю з міжнародною групою компаній Babcock International щодо військово-морських проєктів, зокрема, кораблебудування.

Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому.

Угоду підписали у Лондоні під час Міжнародної виставки оборонних технологій DSEI-2021.

Група компаній Babcock International працює в сфері оборонної та аерокосмічної промисловості та безпеки.

Документом передбачається співробітництво та спільна реалізація українських військово-морських проєктів у рамках програми розширення спроможностей Військово-Морських Сил Збройних Сил України (UNCEP).

Угоду підписали у рамках виконання тристороннього меморандуму щодо реалізації цієї програми, підписаного 21 червня між Міноборони, урядом Великобританії та Babcock.

UNCEP передбачає розширення можливостей військово-морських платформ та постачання нових, зокрема ракетних кораблів швидкого наступу. Також йдеться про озброєння на судні та навчання військово-морського персоналу.

"Розраховую, що реалізація підписаної угоди дозволить значно посилити спроможності та бойовий потенціал українського флоту, а наша співпраця стане драйвером відновлення суднобудівної галузі України", – зазначив гендиректор Укроборонпрому Юрій Гусєв.

Економічна правда