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Укроборонпром співпрацюватиме з британською Babcock щодо військових кораблів

Четвер, 16 вересня 2021, 17:42
 
фото: укроборонпром

Укроборонпром 15 вересня підписав угоду про співпрацю з міжнародною групою компаній Babcock International щодо військово-морських проєктів, зокрема, кораблебудування.

Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому.

Угоду підписали у Лондоні під час Міжнародної виставки оборонних технологій DSEI-2021.

Група компаній Babcock International працює в сфері оборонної та аерокосмічної промисловості та безпеки. 

Документом передбачається співробітництво та спільна реалізація українських військово-морських проєктів у рамках програми розширення спроможностей Військово-Морських Сил Збройних Сил України (UNCEP).

Угоду підписали у рамках виконання тристороннього меморандуму щодо реалізації цієї програми, підписаного 21 червня між Міноборони, урядом Великобританії та Babcock.

UNCEP передбачає розширення можливостей військово-морських платформ та постачання нових, зокрема ракетних кораблів швидкого наступу. Також йдеться про озброєння на судні та навчання військово-морського персоналу. 

"Розраховую, що реалізація підписаної угоди дозволить значно посилити спроможності та бойовий потенціал українського флоту, а наша співпраця стане драйвером відновлення суднобудівної галузі України", – зазначив гендиректор Укроборонпрому Юрій Гусєв.

Економічна правда

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Укроборонпром

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