Перевірки бізнесу: Держпраці знайшла вже 10,5 тисячі нелегальних працівників

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З 1 липня відколи триває інспекційна кампанія з легалізації праці було виявлено 10 489 незаконних працівників, що працювали без трудових договорів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Наразі розпочато 2 868 інспекційних відвідувань. Середня кількість виявлених незадекларованих працівників становить майже 5 осіб на одного перевіреного роботодавця.

Найбільше нелегальних працівників виявлено у сфері сільського господарства, де знайшли 2311 незадекларованих працівників у 119 роботодавців.

В організації харчування встановили 2242 незадекларованих працівники у 508 роботодавців. Трійку замикає торгівля з 2 160 нелегальними працівниками у 867 роботодавців.

У регіональному розрізі найбільше працівників без належної документації виявлено у Харківській (940), Одеській (865), Київській (864), Херсонській (722) та Хмельницькій (704) областях.

У ході перевірок трудові договори уклали із 5042 працівниками.

Нагадуємо:

Повідомлялось, що Держпраці у взаємодії з Державною податковою службою з 1 липня розпочне інспектування з питань виявлення незадекларованих працівників.

Економічна правда