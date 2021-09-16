Перевірки бізнесу: Держпраці знайшла вже 10,5 тисячі нелегальних працівників
З 1 липня відколи триває інспекційна кампанія з легалізації праці було виявлено 10 489 незаконних працівників, що працювали без трудових договорів.
Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.
Наразі розпочато 2 868 інспекційних відвідувань. Середня кількість виявлених незадекларованих працівників становить майже 5 осіб на одного перевіреного роботодавця.
Найбільше нелегальних працівників виявлено у сфері сільського господарства, де знайшли 2311 незадекларованих працівників у 119 роботодавців.
В організації харчування встановили 2242 незадекларованих працівники у 508 роботодавців. Трійку замикає торгівля з 2 160 нелегальними працівниками у 867 роботодавців.
У регіональному розрізі найбільше працівників без належної документації виявлено у Харківській (940), Одеській (865), Київській (864), Херсонській (722) та Хмельницькій (704) областях.
У ході перевірок трудові договори уклали із 5042 працівниками.
Нагадуємо:
Повідомлялось, що Держпраці у взаємодії з Державною податковою службою з 1 липня розпочне інспектування з питань виявлення незадекларованих працівників.
Економічна правда
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