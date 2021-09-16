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Мінфін прозвітував, куди витратили 30 мільярдів на боротьбу з COVID-19

Четвер, 16 вересня 2021, 12:15
 
unsplash

Міністерство фінансів прозвітувало про видатки у 30 млрд грн на боротьбу з COVID-19, найбільше витратили на послуги медичної допомоги та вакцинацію – 11,8 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Крім оплати послуг з екстреної та стаціонарної медичної допомоги пацієнтам з COVID-19 та вакцинації, на закупівлю вакцин витрачено 9,8 млрд грн. На 2021 рік загалом передбачено 17,5 млрд грн на лікування та 10,5 млрд грн на закупівлю вакцин.

На соціальну підтримку населення в умовах карантину уряд витратив 2,9 млрд грн, а на лікарняні – 0,8 млрд гривень. Усього на ці цілі Міністерству соціальної політики було виділено 3,8 млрд грн на 2021 рік.

На придбання товарів та послуг для запобігання поширенню COVID-19 (крім вакцин) витрачено 2,5 млрд грн, зокрема 1,7 млрд грн коштів місцевих бюджетів. 

Понад мільярд, а саме 1,1 млрд грн, витратили на виплату допомоги по безробіттю (100% виділених Мінекономіки коштів для здійснення таких виплат). Також уряд витратив 0,8 млрд грн на доплати до заробітної плати лікарям, військовослужбовцям та правоохоронцям (98% передбачених коштів).

На забезпечення лікарень киснем витрачено 0,5 млрд грн з передбачених 0,75 млрд грн, а на боротьбу з COVID-19 у закладах освіти – 18,3 млн грн з передбачених 1 млрд грн.

Ще 14 млн грн з передбачених 55 млн грн отримали заклади Національної академії медичних наук за послуги з госпіталізації пацієнтів з COVID-19.

У цілому на боротьбу з COVID-19 у 2021 році передбачено понад 36 млрд грн.

Економічна правда

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