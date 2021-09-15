Силовики обшукали "Київавтодор" та "Київавтошляхміст"

Дерибан чорноЗЕмів. Як на Кропивниччині оточення "слуг" державну землю ділило Показова історія про те, як наближені до влади місцеві "еліти" через безоплатну приватизацію безкоштовно отримують державні землі.

Сміття в головах: як бізнес привчає українців сортувати сміття і що з того виходить Як працює сортування вторсировини у найбільших мережах країни, навіщо великому бізнесу займатися сортуванням і чи справді сміття отримує "друге життя"?