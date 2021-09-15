Електровозобудівний завод у Дніпрі виставлять на приватизацію

ДЕВЗ

Кабінет міністрів погодив включення 100% акцій заводу "Дніпровський електровозобудівний завод" до переліку об’єктів великої приватизації державної власності.

Відповідне розпорядження ухвалили на засіданні 15 вересня.

Відповідно до пояснювальної записки, вартість активів підприємства на кінець 2020 року оцінювалася у 420,3 млн грн.

Завод засновано у 1934 році, виготовляє крани, трамваї, електровози, товарні вагони тощо - є одним із провідних українських підприємствз виробництва магістральних і промислових електровозів.

Також підприємство займається капітальним ремонтом і реконструкцією локомотивів і залізничних вагонів.

Разом з німецьким концерном Siemens завод спроектував та освоїв серійне виробництво електровозів змінного струму ДС3.

Виготовлено 18 таких електровозів, вони експлуатуються на Південно-Західній залізниці.

У березні цього року у рамках підготовки до приватизації ДЕВЗ став акціонерним товариством. На заводі працює 1800 осіб.

Економічна правда