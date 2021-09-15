У РФ визнали, що дозвіл на запуск "Північного потоку-2" можуть дати на початку 2022 року

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Процес отримання дозволу на запуск газопроводу "Північний потік-2" може зайняти близько чотирьох місяців, тобто триватиме до початку 2022 року.

Про це заявив глава МЗС РФ Сергєй Лавров, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

"Роботи все завершені, зараз йде процес отримання необхідних дозволів від німецького регулятора. Процес, як з'ясовується, за німецьким законодавством нешвидкий, здається, чотири місяці, початок 2022 року позначається", - сказав Лавров.

Він також заявив, що не сумнівається в тому, що спроби "нападати" на газопровід продовжаться.

Починаючи з 8 вересня у німецького регулятора є чотири місяці для розгляду заявки на сертифікацію газопроводу і підготовки звіту, тобто кінцевий термін - 8 січня 2022 року.

Далі німецький регулятор передає звіт Єврокомісії, яка має два місяці для власного висновку і ще додатково два місяці, якщо це знадобиться. Початок роботи "Північного потоку-2" без дозволів призведе до застосування санкцій.

На додачу "Північний потік-2" повинен пройти внутрішню перевірку на попереднє введення в експлуатацію, тривалість цього етапу - до трьох місяців.

Раніше "Газпром" заявляв про плани розпочати експлуатацію газопроводу вже з жовтня по першій нитці, а з грудня - по обох.

Російський газовий монополіст 10 вересня заявив про завершення будівництва трубопроводу "Північний потік-2".

Європейська правда